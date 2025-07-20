Унаслідок російських атак у шести областях є загиблі і поранені цивільні – влада

Унаслідок російських ударів у шести областях України є загиблі і поранені цивільні, повідомили представники місцевої влади.
На Донеччині загинули четверо жителів – у Костянтинівці, Слов’янську, Покровську і Райському, ще шестеро людей зазнали поранень, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.
«Всього за добу росіяни 36 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 288 людей, у тому числі вісім дітей», – написав очільник Донеччини.
На Сумщині 78-річна жителька загинула, коли російські військові чотирма ударними дронами атакували село у Свеській громаді, у Шостці до лікарів звернулися двоє людей.
На Харківщині внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей.
«У місті Куп’янську постраждали чоловіки 45, 59 і 73 років; у селі Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждав 42-річний чоловік; у місті Ізюм постраждали 50-річна і 76-річна жінки», – вказано в повідомленні.
На Запоріжжі постраждали троє цивільних у Василівському та Запорізькому районах, повідомив голова ОВА Іван Федоров.
У селищі Зимівник поблизу Херсона поранень зазнали двоє людей, вказав голова ОВА Олександр Прокудін.
«Унаслідок ворожої атаки 17-річна дівчинка дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення гомілки. У 51-річного чоловіка – вибухова травма, термічний опік грудної клітки та отруєння продуктами горіння», – інформує очільник Херсонщини.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
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