У РФ під атакою дронів опинилася частина Москви

Дрони вночі 20 липня атакували Зеленоград – колишнє місто в Московській області, яке зараз адміністративно є частиною столиці РФ Москви. За повідомленням мера Москви Сергія Собяніна, російські сили ППО збили 16 безпілотників, які летіли на Москву.

За словами Собяніна, екстрені служби працюють «на місці падіння уламків» у Зеленограді. Мер Москви заявив, що «серйозних пошкоджень та постраждалих, за попередньою інформацією, немає».

Безпілотник влучив у житловий будинок у Зеленограді, повідомив місцевий телеграм-канал «ЧП Зеленоград». Пошкоджена квартира, також через падіння уламків БПЛА згоріли два автомобілі.

Зеленоград є одним із центрів російської мікроелектронної промисловості.

Росавіація повідомила, що московські аеропорти Шереметьєво, Внуково, Домодєдово та Жуковський тимчасово запроваджували обмеження на прийом та виліт літаків.

У міністерстві оборони РФ повідомили, що в ніч на 20 липня російські сили ППО збили і перехопили 93 українські безпілотники, у тому числі 19 дронів над територією московського регіону (з них 16 летіли на Москву).

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.



