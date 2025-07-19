Лисак: через російську атаку на Павлоград є загиблий і поранений

У кількох населених пунктах Дніпропетровської області є постраждалі внаслідок російських обстрілів протягом дня, заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак 19 липня.

Зокрема, у Васильківській громаді Синельниківського району, де раніше було відомо про двох загиблих, є четверо постраждалих, вони госпіталізовані.

За даними Лисака, пожежу внаслідок удару ліквідували. Також пошкоджені каплиця, магазин та лінія електропередач.

«У Павлограді через масовану атаку, за уточненими даними, загинув 68-річний чоловік. Ще один, 24 років, постраждав. Він лікуватиметься амбулаторно», – заявив голова ОВА.

Також російська армія атакувала Нікопольський район безпілотниками та артилерією.





«Постраждав 73-річний чоловік. Він госпіталізований. Понівечені 2 підприємства, соціальний та медичний заклади, зупинка транспорту, 3 приватні будинки, 4 господарські споруди, теплиця, трактор. Сталося кілька пожеж», – додав Лисак.

Раніше голова області повідомляв про двох загиблих через російську ракетну атаку по Васильківській громаді на Дніпропетровщині.

В Одесі, Павлограді, Шостці місцева влада повідомила про нічну масовану атаку РФ. В Одесі через атаку РФ ударними безпілотниками було пошкодження багатоквартирних житлових будинків – загинула людина, шестеро поранених. Павлоград, за даними ОВА, вночі зазнав наймасовішої атаки, а Шостку атаку російські дрони масовано атакували майже протягом чотирьох годин.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.