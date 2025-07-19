На Дніпропетровщині у лікарні помер постраждалий під час атаки РФ 14 липня – влада

На Дніпропетровщині у лікарні помер 51-річний чоловік, який постраждав під час російської атаки 14 липня, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«Увесь цей час лікарі намагалися врятувати його. Але отримані травми були занадто важкі», – написав він у телеграмі.



Раніше місцева влада повідомляла, що 14 липня у Дніпровському (селище в Кам’янському районі – ред.) постраждали троє людей: дві 13-річні дівчинки госпіталізовані в стані середньої тяжкості, 51-річний чоловік – «тяжкий».

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



