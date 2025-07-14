У селищі біля Дніпра внаслідок удару дрона поранені двоє дітей і чоловік – влада

Унаслідок нічної повітряної атаки в Дніпропетровській області поранень зазнали троє цивільних, повідомив 14 липня голова ОВА Сергій Лисак.

«У Дніпровському (селище в Кам’янському районі – ред.) постраждали троє людей. Всі госпіталізовані. Дві 13-річні дівчинки в стані середньої тяжкості, 51-річний чоловік – «тяжкий», – ідеться в повідомленні.

За цим повідомленням, зайнялися три будинки, два гаражі, чотири господарські споруди та ліс, знищені сім авто, ще чотири – пошкоджені.

«На Криворіжжі також виникла пожежа. Понівечена інфраструктура. Нікопольщину російська армія атакувала FPV-дронами та артилерією. Била по Нікополю, Покровській і Марганецькій громадах. Загиблих та поранених немає», – проінформував очільник області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.