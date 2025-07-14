Сили РФ атакували Україну 136 дронами і чотирма ракетами – Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 14 липня російські військові атакували Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської області та 136 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із п’яти напрямків у Росії та одного – на окупованій частині Донеччини, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Серед безпілотників до 90 штук становили «Шахеди», вказано в повідомленні.

«За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито 61 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни. Крім того, 47 дронів-імітаторів – локаційно втрачені або подавлені РЕБ», – інформують укранські військові.

Влучання 28 БпЛА зафіксовані в 10 локаціях, падіння збитих на чотирьох локаціях, додають у Повітряних силах.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.