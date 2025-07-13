Влада Сумщини: російська армія атакувала медиків під час евакуації пораненого цивільного

Медики зазнали атаки російського дрона під час евакуації пораненого в Стецьківському старостинському окрузі, повідомляє голова Сумської області Олег Григоров увечері 13 липня.

«Після удару по цивільних, коли медики надавали допомогу та евакуйовували постраждалого, ворог здійснив повторну атаку – вже по бригаді екстреної медичної допомоги», – написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними голови області, двоє парамедиків обстежуються в лікарні.

«Системно Росія порушує норми міжнародного гуманітарного права – атакує цивільних та тих, хто рятує життя», – додав Григоров.





Згодом він повідомив, що серед постраждалих внаслідок російського удару по Шостці 12 липня – двоє медиків, які рятували пораненого під час евакуації, у них гостра реакція на стрес.

Російська армія 14 липня атакувала двох цивільних братів, які їхали мотоблоком у Стецьківському старостаті Сумщини. Один із них загинув, ще один був поранений.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







