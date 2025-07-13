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Новини | Суспільство

Влада Сумщини: російська армія атакувала медиків під час евакуації пораненого цивільного

Російські війська атакували бригаду медичної допомоги, заявив голова області
Російські війська атакували бригаду медичної допомоги, заявив голова області

Медики зазнали атаки російського дрона під час евакуації пораненого в Стецьківському старостинському окрузі, повідомляє голова Сумської області Олег Григоров увечері 13 липня.

«Після удару по цивільних, коли медики надавали допомогу та евакуйовували постраждалого, ворог здійснив повторну атаку – вже по бригаді екстреної медичної допомоги», – написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними голови області, двоє парамедиків обстежуються в лікарні.

«Системно Росія порушує норми міжнародного гуманітарного права – атакує цивільних та тих, хто рятує життя», – додав Григоров.


Згодом він повідомив, що серед постраждалих внаслідок російського удару по Шостці 12 липня – двоє медиків, які рятували пораненого під час евакуації, у них гостра реакція на стрес.

Російська армія 14 липня атакувала двох цивільних братів, які їхали мотоблоком у Стецьківському старостаті Сумщини. Один із них загинув, ще один був поранений.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



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