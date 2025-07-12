«Ми серйозно сприймаємо будь-які загрози територіальній цілісності» – посол Канади в Україні

«Ми не вважаємо правильним просити когось повертатися, поки триває війна», – відповіла посол Канади в Україні Наталка Цмоць на запитання Радіо Свобода про те, чи сприятиме уряд Канади поверненню українців, які виїхали з країни з початком повномасштабного вторгнення. У великому інтерв'ю в студії Радіо Свобода вона наголосила на повній підтримці України з боку Канади в питанні російсько-української війни, а також пояснила, як канадська влада сприймає слова американського президента Дональда Трампа про «Канаду як 51 штат США».

– Як влада Канади бачить завершення війни в Україні і чи готова стояти з Україною до того, поки це буде потрібно?

– Для Канади це дуже головне. Ми взяли бік України. Тому що ми бачимо несправедливість, що це «нелегальна» війна. Росія порушила багато міжнародних законів. Вони (РФ – ред.) вивозили дітей до Росії, утримували їх, змінювали їхню ідентичність. Це злочин. І зараз Росія явно продовжує атакувати цивільні об’єкти. Тож так, Канада дуже сильно підтримує Україну.



– Канада по-різному проявляє свою підтримку Україні. Зокрема, це можна було побачити і під час саміту «Великої сімки». Яким ви для себе бачите головний результат цього саміту?

– Ми пишалися тим, що приймали зустріч «Великої сімки», і дуже раді, що президент Зеленський зміг приїхати. Це було дуже важливо, адже сильна, суверенна Україна була однією з головних тем G7.

Всі лідери G7 зустрічалися з президентом Зеленським. У нього були особисті розмови з кожним

Ми усвідомлюємо, що міжнародна безпека безпосередньо залежить від цієї війни. Вона стосується кожного. Її завершення і досягнення тривалого миру критично важливе для всіх. Тому всі лідери G7 зустрічалися з президентом Зеленським. У нього були особисті розмови з кожним, а також окрема зустріч за участі генерального секретаря НАТО Марка Рютте. І знову ж таки, йшлося про збереження фінансової підтримки та тиску на Росію.



– Канада надала Україні дозвіл використовувати надану нею зброю для ударів по території РФ. Це питання чутливе для партнерів України, бо всі бояться реакції Москви. Чи не бояться у Канаді?



– Наші прем'єр-міністри – попередній Трюдо і нинішній Карні – не накладали жодних обмежень на обсяг канадської допомоги чи фінансування, якщо це не суперечить міжнародному праву.

Ми вважаємо, що Україна має абсолютне право захищати свій суверенітет і свою територію тими засобами, які є в її розпорядженні. Це відповідає міжнародному праву, і вона має повне право на самооборону.



– Останні кілька місяців міжнародна спільнота спостерігає за результатами так званих мирних переговорів, що проходили у Стамбулі. Вже було кілька таких раундів, є перші результати: повернення тіл, великі обміни полоненими. Але ближче до питання припинення вогню в Україні не стало. Чи потрібно продовжувати зусилля в цьому напрямку, бо Путін заявляє, що є готовність до 3 раунду. Чи дасть це результати.



– Ми, Канада, вітаємо всі надійні зусилля для досягнення стійкого і довгострокового миру. Ми уважно стежимо за дискусіями між США, Росією та Україною. І, звісно, підтримуємо ці переговори.

Канада є одним із лідерів міжнародної коаліції «Повернення дітей»

Ми дуже зраділи поверненню військовополонених під час останніх переговорів. Адже Канада співголовує у робочій групі з питань людського виміру разом із Норвегією та Україною. Це питання нам дуже близьке.

Також Канада є одним із лідерів міжнародної коаліції «Повернення дітей». Ми стежимо, щоб ці діти не були використані як пішаки у війні – їх треба просто повернути. Ми маємо дуже чітке розуміння того, що робить Росія. І бачимо, що вона не має наміру брати участь у переговорах із доброї волі. Ми визнаємо це і покладаємо відповідальність на Росію за те, що вона не сідає за стіл переговорів і зриває їх. Ми також визнаємо, що Україна погодилась на безумовне припинення вогню, і очікуємо, що Росія зробить те саме.



– Станом на зараз Україна не розуміє, що буде далі з її підтримкою. Адже різні заяви лунали, зокрема, зі США щодо можливого скорочення військової допомоги у 2026 році. Де ще Україна повинна шукати для себе підтримку? Або ж країн, які допомагають нині, достатньо?



– Перш за все, треба визнати, що лідерство США є дуже важливим і для перебігу цієї війни, і для досягнення миру. Канада як сусід США дуже тісно з ними співпрацює, а також з ЄС.

Загалом у 2025 році на оборону України має бути виділено 35 мільярдів євро

У 2025 році ЄС і Канада хочуть перекалібрувати частину підтримки, щоб вона не втратилася і щоб Україна отримала все необхідне для самозахисту.

Загалом у 2025 році на оборону України має бути виділено 35 мільярдів євро. Крім того, країни G7 щойно оголосили ще 4,3 мільярда канадських доларів допомоги, з яких 2 мільярди підуть на оборону – дрони, боєприпаси, бронетехніку. Ще 2,3 мільярда – це частина доходів від заморожених російських активів, які будуть використані на відбудову.

Я вважаю, що європейські союзники активізувались. Союзники по НАТО шукають нові шляхи підтримки і стримування агресії Росії. І інші країни G7, включно з Японією, теж діють. Це не тільки Європа. Вони є дуже надійними союзниками України.



– Чутливим питанням залишається питання біженців. Їх багато у Канаді. Чи зацікавлена Канада у тому, щоб українці залишались на її території? Чи Канада зацікавлена у тому, щоб повертати цих людей назад до України?



– По-перше, Канада прийняла понад 280 тисяч українців за останні три роки. Найбільше – у 2022-му. Ми бачимо, що вони інтегрувались у суспільство, відкривають бізнеси, знаходять роботу, і це відбувається по всій Канаді – від Ньюфаундленду до острова Ванкувер.

Ми не вважаємо правильним просити когось повертатися, поки триває війна. Для повернення мають бути створені умови: робочі місця, відбудовані домівки. Це особливо важливо для людей з Донецька, Луганська чи Криму.

Проте навіть з Канади українці роблять свій внесок – створюють спільні підприємства, економічні проєкти, займаються адвокацією. Тож їхній зв’язок з Україною залишається дуже міцним.

– Якщо з України будуть продовжувати виїжджати люди через безпекову ситуацію, то Канада готова приймати цих людей у себе?



– Щодо наступних програм – поки війна триває, люди, які приїхали за короткостроковими угодами, не будуть відправлені назад. Для повернення мають бути створені безпечні умови.



– Щодо внутрішньої ситуації в Україні. Як ви оцінюєте в цілому в Україні ситуацію з правами людини. Адже окремі українці нарікають на погіршення ситуації з правами людини з часу повномасштабного вторгнення. Як ви це бачите?



– Українці цінують демократію, права людини, свободу слова, свободу медіа, свободу об’єднань.

Росія атакує не лише фронт, але й культуру, мову, ідентичність

Важливо, як держава ставиться до найуразливіших спільнот – ЛГБТ, ромських громад, чи гарантує свободу віросповідання. Я бачу, що Україна дійсно за це бореться. Навіть проведення «КиївПрайду» – позитивний знак. Це показник того, наскільки країна інклюзивна та відкрита.



– У Росії є сподівання, що вона переможе у війні. В України є сподівання, що переможе вона. Хто б що не вважав перемогою. Чому цивілізований світ не може допустити перемоги Росії? Що це тоді означатиме?



– На мою думку, Росія вже програла, бо українці не хочуть бути частиною Росії. Вони хочуть бути частиною незалежної України – незалежно від того, якої вони національності чи релігії.

Тепер навіть ті, хто раніше говорив російською, принципово вивчають українську

Росія атакує не лише фронт, але й культуру, мову, ідентичність. Проте вона не зможе перемогти, бо українці продовжують чинити опір. Україна вже була на шляху до економічної свободи – війна це уповільнила, але не зупинила.

Думаю, Росія не очікувала такої сильної підтримки з боку Канади, Європи, світу. Тепер навіть ті, хто раніше говорив російською, принципово вивчають українську. Це змінило країну. І Україна продовжить свій шлях. А ми тут, щоб підтримати її демократичні та євроатлантичні прагнення.



– Питання щодо відносин між США та Канадою. Коли Дональд Трамп офіційно вступив на посаду, були заяви про «Канаду як 51-й штат США». Частина експертного середовища сприймала це серйозно, частина ні. Зараз виглядає на те, що відносини стабілізувались. Що в Канаді думають про відносини із США.



– Ми серйозно сприймаємо будь-які загрози нашому суверенітету і територіальній цілісності. Працюємо над угодою зі США, яку зараз оновлюємо. Прем’єр-міністр Карні на зустрічі G7 підтвердив, що ми впевнені в досягненні домовленостей щодо спільної оборони та економічної співпраці. Жодна країна, і Україна це добре розуміє, не може легковажно сприймати такі погрози.