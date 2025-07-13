Генштаб ЗСУ: російські війська 68 разів атакували на Покровському напрямку протягом дня

Сили оборони продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ, на кінець доби на фронті відбулося 152 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 13 липня.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках, за повідомленням, протягом дня відбулося 13 боєзіткнень. На Південно-Слобожанському російська армія атакувала чотири рази в районах Вовчанська та Зеленого. Російська армія сім разів намагалася атакувати українські позиції на Куп’янському напрямку.

«На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили 20 російських атак у районах населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та у бік Білогорівки. Ще п’ять атак тривають до цього часу», – йдеться в зведенні.





Бойові дії тривали також на Сіверському, Краматорському та Торецькому напрямках.

«На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 68 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Миколаївка, Разіне, Родинське, Новоторецьке, Промінь, Відродження, Шевченко, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Муравка та Олексіївка. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили всі атаки ворога», – повідомляє командування.

ЗСУ відбили 11 російських атак на Новопавлівському напрямку, сім із них тривають на момент зведення. Дві спроби російських військових просуватися були зупинені на Оріхівському напрямку, сім – на Придніпровському.

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

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Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії у травні повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.

Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті, оприлюдненому в ніч на 8 липня, припустив, що російські війська змінюють пріоритети наступу на Покровському напрямку після кількох тижнів невдалих спроб просуватися до Костянтинівки. За оціною ISW, командування РФ намагатиметься змусити українські війська відступити з Покровська і Мирнограда під загрозою оточення, перш ніж переорієнтуватися на Костянтинівський напрямок.



