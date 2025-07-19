Павлоград вночі зазнав наймасованішої атаки ракетами та безпілотниками, виникли пожежі – Лисак

Павлоград на Дніпропетровщині вночі зазнав наймасованішої атаки ракетами та безпілотниками, виникли пожежі, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Пекельні ніч та ранок для Павлограда. Наймасованіша атака на місто. Вибух за вибухом. Російські терористи цілили ракетами та безпілотниками. Понівечені пожежна частина, промислові підприємства, п’ятиповерхівка. Виникли займання», – написав він у телеграмі.

Інформація уточнюється.

За даними Лисака, вчора ввечері сили РФ спрямували на область ракети – внаслідок атаки у Дніпрі та районі сталися пожежі.

По Нікопольщині російські війська поцілили FPV-дронами та артилерією – пошкоджений мікроавтобус,через атаку на Марганецьку громаду, яка сталася вчора надвечір, постраждав 57-річний чоловік, додав Лисак.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



