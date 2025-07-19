Сили РФ атакували Україну понад 300 дронами та ракетами, постраждали 10 областей – Зеленський

Російські війська вночі застосували проти України 300 ударних дронів та понад 30 ракет різних типів, через атаку постраждали 10 областей, повідомив президент України Володимир Зеленський.



Йдеться про Донецьку, Кіровоградську, Дніпровську, Сумську, Херсонську, Волинську, Запорізьку, Миколаївську, Одеську та Житомирську області. Тривають рятувальні роботи після атаки.



«В Сумах пошкодили критичну інфраструктуру – без електропостачання залишилося декілька тисяч сімей. Комбіновані удари були по Шостці. В Одесі пошкоджений житловий будинок. Шість людей поранено, і серед них – дитина. На жаль, одна людина загинула. Били ракетами і дронами по Павлограду. Пошкодили житловий будинок, важливу інфраструктуру», – написав він у телеграмі.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.