ОВА: в Одесі через нічну атаку РФ загинула людина, є постраждалі

В Одесі через нічну атаку РФ загинула людина, ще троє – постраждали, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Триває ліквідація наслідків масованої ворожої атаки. Попередньо відомо про одну загиблу людину та, щонайменше, трьох постраждалих», – написав він у телеграмі.

За даними місцевої влади, вночі сили РФ масовано атакували Одесу ударними безпілотниками, є пошкодження багатоквартирних житлових будинків.

У ДСНС уточнюють, що внаслідок атаки спалахнула пожежа з 6 по 9 поверхи 9-поверхового житлового будинку – пожежу ліквідували, врятували п’ять людей, але одна жінка загинула.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



