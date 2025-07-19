Російські дрони майже протягом чотирьох годин атакували Шостку – Григоров

Російські ударні дрони майже протягом чотирьох годин атакували Шостку на Сумщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.



За його словами, внаслідок атаки зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури, є пошкодження у житловому секторі.



Попередньо, постраждалих немає.

В останні дні російські війська посилили свої атаки Шостки на Сумщині.



Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.