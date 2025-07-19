Російські дрони майже протягом чотирьох годин атакували Шостку – Григоров

Російські ударні дрони майже протягом чотирьох годин атакували Шостку на Сумщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.
За його словами, внаслідок атаки зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури, є пошкодження у житловому секторі.
Попередньо, постраждалих немає.
В останні дні російські війська посилили свої атаки Шостки на Сумщині.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
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