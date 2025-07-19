Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Російські дрони майже протягом чотирьох годин атакували Шостку – Григоров

Є пошкодження інфраструктури, люди, за попередніми даними, не постраждали. Фото архівне
Є пошкодження інфраструктури, люди, за попередніми даними, не постраждали. Фото архівне

Російські ударні дрони майже протягом чотирьох годин атакували Шостку на Сумщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, внаслідок атаки зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури, є пошкодження у житловому секторі.

Попередньо, постраждалих немає.

В останні дні російські війська посилили свої атаки Шостки на Сумщині.


Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG