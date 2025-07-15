Сили РФ, попередньо, атакували Шостку ракетами, поранена дитина – ОВА

У Шостці на Сумщині через нічну атаку РФ постраждала 14-річна дитина, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Він зазначив, що дівчинка зазнала уламкових поранень скла, коли бігла до укриття – її госпіталізували, медики надають всю необхідну допомогу. У місті через атаку РФ пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки та будівля медичного закладу.

За попередніми даними, сили РФ завдали по місту три ракетні удари.

Раніше місцева влада повідомила, що вночі Шосткинська громада знову зазнала російської атаки, є пошкодження та постраждала.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



