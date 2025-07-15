Сумська ОВА: Шосткинська громада знову зазнала російської атаки, є пошкодження та постраждала

На Сумщині Шосткинська громада знову зазнала російської атаки, є пошкодження та постраждала, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За попередніми даними, одна людина постраждала, їй надається медична допомога.

Григоров повідомив, що внаслідок удару пошкоджено будівлю медичного закладу, багатоквартирні та приватні будинки.

Напередодні у місті Шостка Сумської області через комбіновану повітряну атаку сил РФ загинули двоє чоловіків – 50 та 55 років, ще четверо людей поранені, серед них – семирічна дитина, повідомляла місцева влада.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.