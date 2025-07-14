У Шостці на Сумщині внаслідок удару РФ загинули двоє людей, поранені четверо – ОВА

У місті Шостка Сумської області внаслідок комбінованої повітряної атаки сил РФ є загиблі та поранені, повідомив зранку 14 липня голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«У Шосткинській громаді внаслідок ударів БпЛА та керованих авіабомб загинули двоє чоловіків – 50 та 55 років. Вони перебували на вулиці під час атаки та загинули на місці від отриманих травм. Поранені четверо мешканців одного з багатоквартирних будинків – серед них семирічна дитина. Госпіталізовані 30-річна мати з сином, вони не важкі. Ще одну 30-річну жінку прооперували. Також до медиків звернувся 30-річний чоловік, лікується амбулаторно», – повідомив очільник області.

Григоров додав, що в Шостці пошкоджені близько 30 багатоповерхових, приватних будинків і нежитлових будівель, зруйнований об’єкт цивільної інфраструктури.

Також було влучання в об’єкт цивільної інфраструктури в Сумах, минулося без постраждалих, рятувальники загасили пожежу, але відбулося часткове руйнування будівлі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







