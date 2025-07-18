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Через російську атаку на Кам’янський район є загиблі та постраждалі – Дніпропетровcька ОВА

Місцева влада також повідомляла, що вночі російська армія вдарила безпілотниками по Павлоградському району
Місцева влада також повідомляла, що вночі російська армія вдарила безпілотниками по Павлоградському району

Через російську атаку на Кам’янський район на Дніпропетровщині є загиблі та постраждалі, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Через атаку росіян на Кам’янський район, попередньо, є загиблі і постраждалі», – написав він у телеграмі.

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Раніше місцева влада повідомила, що вночі російська армія вдарила безпілотниками по Павлоградському району на Дніпропетровщині – загинув 52-річний чоловік, ще двоє постраждали. Через атаку РФ було пошкоджене транспортне підприємство – виникла пожежа, яку вже загасили.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


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