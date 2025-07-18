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«Укрзалізниця»: на Дніпропетровщині сили РФ поцілили в електровоз – загинув машиніст, його помічник поранений

Раніше місцева влада повідомила, що вночі російська армія вдарила безпілотниками по Павлоградському району на Дніпропетровщині. Фото ілюстративне
Раніше місцева влада повідомила, що вночі російська армія вдарила безпілотниками по Павлоградському району на Дніпропетровщині. Фото ілюстративне

На Дніпропетровщині сили РФ поцілили в електровоз – загинув машиніст, його помічник поранений, повідомляє у телеграмі пресслужба «Укрзалізниці».

«Знову трагічні новини зранку для всієї залізничної родини. На Дніпропетровщині ворог поцілив у електровоз, машиніст загинув, його помічник – поранений, але в стабільному стані», – йдеться у повідомленні.

Раніше місцева влада повідомила, що вночі російська армія вдарила безпілотниками по Павлоградському району на Дніпропетровщині – загинув 52-річний чоловік, ще двоє постраждали. Через атаку РФ було пошкоджене транспортне підприємство – виникла пожежа, яку вже загасили.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

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