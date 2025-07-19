Філашкін: через атаки РФ минулої доби у Костянтинівці загинули п’ятеро людей

Через російські атаки минулої доби у Костянтинівці загинули п’ятеро людей, ще троє – поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, у місті пошкоджені 36 приватних будинків, багатоповерхівка, адмінбудівля, два соціальні заклади, склад, дві автівки і два газогони.

Філашкін повідомив, що загалом минулої доби в області дев’ятеро людей зазнали поранень через атаки РФ.

«Покровський район. У Родинському поранено 3 людини, пошкоджено авто.

Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і господарчу споруду. У Райському Дружківської громади загинула людина і 2 поранені, пошкоджено 8 будинків», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.