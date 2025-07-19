ОВА: війська РФ завдали удару шістьма КАБами по Шосткинській громаді, є влучання

Російські війська завдали удару шістьма керованими авіабомбами по Шосткинській громаді, є влучання, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Після 10:00 ворог повторно атакував Шосткинську громаду – шістьма керованими авіабомбами.Зафіксовано прицільне влучання. Здійнялася пожежа», – написав він у телеграмі.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Як повідомляли в ОВА раніше, вночі 19 липня російські ударні дрони майже протягом чотирьох годин атакували Шостку, внаслідок атаки зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури.

В останні дні російські війська посилили свої атаки Шостки на Сумщині.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.