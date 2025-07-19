Повітряні сили про нічну атаку РФ: ЗСУ знешкодили 344 з 379 дронів та ракет

Українські військові знешкодили 344 дронів та ракет, якими вночі Росія атакувала Україну, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.



За повідомленням, протиповітряна оборона збила 208 засобів повітряного нападу – 185 ударних БпЛА типу Shahed, сім балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, сім крилатих ракет Іскандер-К та девять крилатих ракет Х-101. Також сім крилатих ракет та 129 дронів-імітаторів не досягли цілей – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання 5 ракет та 30 ударних БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих – на 7 локаціях, додають військові.



За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 19 липня (із 19.30 18 липня) противник атакував 379 засобами повітряного нападу:

- 344 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, рф (близько 200 – «Шахеди»);

- 12 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (пуски із Воронезької, Курської, Ростовської обл., рф, ТОТ Криму);

- 8 крилатими ракетами Іскандер-К (район пусків - Міллєрово, РФ);

- 15 крилатими ракетами Х-101 (із повітряного простору Саратовської області РФ).

В Одесі, Павлограді, Шостці місцева влада повідомила про нічну масовану атаку РФ. В Одесі через атаку РФ ударними безпілотниками було пошкодження багатоквартирних житлових будинків – загинула людина, шестеро поранених. Павлоград, за даними ОВА, вночі зазнав наймасовішої атаки, а Шостку атаку російські дрони масовано атакували майже протягом чотирьох годин.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



