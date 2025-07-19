Прокуратура: російський дрон вдарив по автомобілю в Куп’янську, троє поранених

Російська армія атакувала цивільний автомобіль у Куп’янську, повідомляє Харківська обласна прокуратура 19 липня.

Відомство уточнює, що російський FPV-дрон атакував автомобіль у місті вранці в суботу.

«Внаслідок атаки троє чоловіків віком 45, 59 та 73 років отримали поранення. Наразі їм надається необхідна медична допомога», – йдеться в повідомленні.

Удар також пошкодив транспортний засіб.

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Прокуратура додає, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнний злочин.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



