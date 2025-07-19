Війська РФ вдарили ракетою по Дніпропетровщині, є загиблі – ОВА

Російські війська вдарили ракетою по Васильківській громаді на Дніпропетровщині, є загиблі, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«Потрощені амбулаторія, школа та заклад культури. Понівечені приватні будинки. Зайнялися авто. На жаль, є й загиблі. За попередньою інформацією, їх двоє», – написав він у телеграмі.

Наслідки атаки ще уточнюються.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 19 липня війська РФ атакували Україну 344 дронами та 35 ракетами різних типів. Українські військові знешкодили 344 дронів та ракет.

В Одесі, Павлограді, Шостці місцева влада повідомила про нічну масовану атаку РФ. В Одесі через атаку РФ ударними безпілотниками було пошкодження багатоквартирних житлових будинків – загинула людина, шестеро поранених. Павлоград, за даними ОВА, вночі зазнав наймасовішої атаки, а Шостку атаку російські дрони масовано атакували майже протягом чотирьох годин.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.