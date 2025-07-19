ОВА: через масовану атаку РФ в Павлограді пошкоджені дев’ять багатоповерхівок

Через масовану атаку в Павлограді пошкоджені дев’ять багатоповерхівок, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Також, за його словами, у місті пошкоджені приватна оселя та навчальний заклад.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 19 липня війська РФ атакували Україну 344 дронами та 35 ракетами різних типів. Українські військові знешкодили 344 дронів та ракет.

Зокрема, Павлоград, за даними ОВА, вночі зазнав наймасовішої атаки ракетами та дронами.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



