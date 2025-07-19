Росія: через атаку дронів понад 70 поїздів рухаються із затримками

Станом на вечір 19 липня 75 пасажирських поїздів далекого прямування в Росії прямували із затримками, повідомила Федеральна пасажирська компанія (ФПК).

Причиною затримок назвали пошкодження контактної мережі уламками українських безпілотників у Ростовській області.

Як заявляє влада РФ та російська залізниця («РЖД»), наліт безпілотників стався вранці в суботу. За твердженням залізниці, пошкоджена контактна мережа на перегоні «Ліхая – Замчалове», також нібито постраждала чергова по станції Ліхая. Це головний хід із Москви на Ростов і далі на південь, у бік Сочі. У залізничній компанії заявили про затримку 50 поїздів далекого прямування та скасування ряду електричок.





Увечері у ФПК повідомили вже про 75 затриманих поїздів, серед яких – рейси до Москви та Санкт-Петербурга. Крім того, затримані понад 10 поїздів компанії «Гранд Експрес», які прямують до анексованого Криму або звідти.

Міноборони Росії протягом дня та вечора 19 липня заявляло про більш ніж 20 збитих українських безпілотників над російською територією. Мер Москви Сергій Собянін заявив про п’ять збитих безпілотників, які, за його словами, летіли на Москву. В аеропортах «Домодєдово», «Шереметьєво» та «Жуковський» увечері запроваджувалися обмеження на виліт та приліт літаків. У Внуково обмеження вводилися двічі протягом дня.

Українське командування наразі не коментувало ці заяви.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.



