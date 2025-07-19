Зеленський посмертно нагородив підлітків, вбитих російськими окупантами в Бердянську

Президент Володимир Зеленський підписав указ про посмертне нагородження орденом Свободи Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова, загиблих у Бердянську – відповідний документ оприлюднив сайт президента 19 липня.

Указ передбачає нагородження школярів «за громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету та незалежності Української держави».

Тігран Оганнісян вчився в Бердянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 7, Микита Ханганов – у Бердянській загальноосвітній школі № 1.

Офіс президента прокоментував нагородження, вказавши на те, що після окупації Бердянська підлітки залишилися в місті. Обидва не приховували своєї проукраїнської позиції, за що зазнавали тиску. За даними ОП, Оганнісяна російські окупанти катували, в тому числі електрошоком, проти Ханганова готували справу й планували засудити до 20 років увʼязнення.

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«Після двох років із моменту вбивства окупанти так і не віддали тіла вбитих Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова рідним», – додає пресслужба.

У червні 2023 року стало відомо, що двоє підлітків в окупованому Бердянську – Тігран Оганнісян і Микита Ханганов – були вбиті пострілами снайперів. Про це в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода Live» розповіла співзасновниця Медійної ініціативи за права людини, координаторка напрямку «Війна і правосуддя» Ольга Решетилова. Згодом окупаційна влада міста Бердянська Запорізької області підтвердила вбивство підлітків, яких назвала «проукраїнськими терористами».

Раніше підлітки отримали звинувачення від Слідчого комітету Російської Федерації про нібито «готування диверсії» на залізниці. Їм інкримінували статтю, яка передбачає від 10 до 20 років ув’язнення.

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За даними правозахисників, Тіграна Оганнісяна п’ять днів жорстоко допитували і катували. Від підлітка вимагали зізнатися у готуванні диверсії, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він наголошував, що російська сторона відмовляється повернути тіла загиблих хлопців їхнім батькам або українській стороні. В липні 2024 року Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), щоб вони надали можливість родинам поховати дітей.

У жовтні 2024 року адвокат родини Тіграна Оганнісяна розповів «Новинам Приазов’я», що окупаційна влада, ймовірно, таємно поховала підлітків влітку того року.



