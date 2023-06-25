Окупаційна влада Бердянська підтвердила вбивство двох підлітків, яких переслідувала 10 місяців

Окупаційна влада міста Бердянська Запорізької області підтвердила про вбивство 24 червня двох підлітків, яких називає «проукраїнськими терористами».

За повідомленням російської агенції «Інтерфакс», «співробітники МВС та військової поліції прибули на набережну», де, за їхніми даними, сталася стрілянина і були поранені двоє місцевих жителів.

Представник окупаційної влади Володимир Рогов заявив, що «терористи були блоковані і знищені», уточнивши, що одним із убитих був Тігран Оганнісян. У соцмережах Оганнісян встиг оприлюднити відео, яке зняв незадовго до смерті. У ньому він говорить: «Двох точно. Все, це смерть, пацани, прощайте! Слава Україні!»

Другим загиблим, за даними українських правозахисників, є Микита Ханганов.

Координаторка «Медійної ініціативи за права людини» Ольга Решетилова вважає, що «ще дуже багато невідомих обставин у цій історії, щоб робити однозначні висновки».

«Тіл хлопців батьки ще не бачили. Натомість рідних з учорашнього вечора мучать допитами і обшуками. Це дає підстави ставити під сумнів основну версію слідкому РФ про напад на поліцейських. Принаймні батьки Тіграна і Микити вважають, що вся ця перестрілка, передсмертне відео – це постановка для того, щоб убити хлопців», – написала правозахисниця у фейсбуці.

Раніше російська окупаційна влада оприлюднила звинувачення в «готуванні диверсії» проти двох підлітків із Бердянська (обоє 2006 року народження).

За даними правозахисників, 24 травня юні жителі окупованого Бердянська Тигран Оганнісян та Микита Ханганов отримали звинувачення від Слідчого комітету РФ у нібито готуванні диверсії на залізниці. Їм інкримінують «порушення» статті 281 Кримінального кодексу РФ, яка передбачає від 10 до 20 років увʼязнення.

Слідчий комітет стверджує, що підлітки вступили в змову щодо підтримки ЗСУ на початку вересня 2022 року. Вони нібито «пошкодили залізничну колію, щоб не дозволити російським збройним силам отримати матеріальне забезпечення».