Окупанти заявили про «ліквідацію» підлітків у Бердянську. Що відомо?

Українських підлітків, яких переслідували в окупованому Бердянську, вбили. Про це заявляють правозахисники, Бердянська міська військова адміністрація, а також український омбудсмен Дмитро Лубінець. Це також підтвердив один із представників окупаційної влади захопленої частини Запорізької області. Що відомо про обставини того, що сталося? Про це в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новин Приазов'я».

«Затримання, катування, арешт»

Про переслідування підлітків із Бердянська 16-річних Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова широко в медіа стало відомо навесні 2023 року, коли Слідчий комітет Росії висунув їм звинувачення у нібито «підготовці диверсії на залізниці». Їм інкримінували «порушення» статті, яка передбачає від 10 до 20 років увʼязнення.



Разом з цим стало також відомо, що раніше – восени минулого року російські силовики викрали та катували Тиграна. А пізніше допитали його однокласника Микиту. Про це, зокрема, розповіли українськи правозахисники.



Після того, як історія про бердянських підлітків набула розголосу, Європарламент вимагав відпустити неповнолітніх на територію, підконтрольну владі України. Але хлопців в окупованому Бердянську помістили під домашній арешт.

Що повідомляють окупанти?

Увечері 24 червня соцмережами почала ширитися інформація про вбивство підлітків у Бердянську, а також відео, яке начебто записав Тигран. «Все, це смерть, пацани. Прощавайте! Слава Україні!» – каже Тигран в кадрі з автоматом.



Того ж дня в російських ЗМІ зʼявилася інформація про «перестрілку в Бердянську та поранення двох місцевих. «За даними екстрених служб, на місце прибули співробітники МВС та військової поліції, набережну звільнили від відпочивальників та нейтралізували стрільців», – повідомила агенція «Інтерфакс».

У соцмережах з'явилася інформація, що в Бердянську «двоє хлопців 2006 року народження зарізали місцевого поліцейського та застрелили російського окупанта».



Представник окупаційної адміністрації захопленої частини Запорізької області Володимир Рогов у телеграм-каналі повідомив, що «ліквідовано двох проукраїнських терористів» і одним з них назвав Тиграна.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може незалежно перевірити наведені дані.

«Тіла батьки ще не бачили»

Ввечері 24 червня Бердянська міська військова адміністрація також повідомила про стрілянину біля парку імені Шмідта та поранених серед окупантів. Пізніше в МВА також зазначили, що саме 16-річного Тиграна звинувачують у стрілянині в Бердянську.



«Окупанти заявляють, що його «ліквідували», проте перевірити ці заяви наразі не вдалося. Ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію неможливо – зв'язку з близькими хлопця немає», – сказано в повідомлені адміністрації.

Після цього представниця Медійної ініціативи за права людини (МІПЛ) Ольга Решетилова повідомила у фейсбуці, що кілька днів тому за хлопцями приїжджав слідчий з озброєним конвоєм, але їм вдалося втекти.



«В день перед вбивством хлопці відзначилися в окупаційній поліції. За пів години до дзвінка слідчого батькам про те, що хлопці вбиті, мама Тиграна розмовляла з ним. Хлопець був спокійний, казав, що гуляють з Микитою та думають, як святкувати його день народження. Микиті сьогодні мало виповнитись 17 років», – написала Решетилова.



Правозахисниця також повідомила, що «тіл хлопців батьки ще не бачили», а рідних «допитують і обшукують».



«Наразі ми бачимо багато розбіжностей у фактах, часі, одязі. Це дає підстави ставити під сумнів основну версію Слідкому про напад на поліцейських. Принаймні батьки Тиграна і Микити вважають, що вся ця перестрілка, передсмертне відео – це постановка для того, щоб убити хлопців», – зазначила Решетилова.



За її даними, українські слідчі органи порушили кримінальне провадження за фактом вбивства дітей, але МІПЛ проведе власне детальне розслідування обставин вбивства, наголосила правозахисниця.



На інформацію про вбивство підлітків у Бердянську відреагував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«Світ має зрозуміти – щоденно на окупованих територіях порушуються права людини. І поки Україна не поверне свої території, це буде продовжуватися й продовжуватися», – написав він у телеграм-каналі.



«Новини Приазовʼя» звʼязалися з українським адвокатом Тиграна та правозахисниками, але вони відмовилися більш детально коментувати ситуацію, посилаючись на перебування в окупації рідних хлопців.