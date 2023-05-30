«Били, імітували страту». Правозахисники розповідають про переслідування підлітків в окупованому Бердянську

Що відомо про підлітків із Бердянська, яких російські силовики звинувачують у начебто підготовці до «диверсії»? Де вони зараз перебувають і що їм загрожує? За що окупанти можуть переслідувати дітей на захоплених територіях? Чи є такі випадки в окупованому Криму, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

В окупованому РФ Бердянську двох 16-річних підлітків звинувачують у «диверсії», повідомила 25 травня Медійна ініціатива за права людини (МІПЛ). За даними правозахисників, 24 травня юні жителі окупованого Бердянська Запорізької області Тигран Оганнісян та Микита Ханганов отримали звинувачення від Слідчого комітету Росії у нібито «готуванні диверсії на залізниці». Їм інкримінують «порушення» статті, яка передбачає від 10 до 20 років увʼязнення.

та отримали звинувачення від Слідчого комітету Росії у нібито «готуванні диверсії на залізниці». Їм інкримінують «порушення» статті, яка передбачає від 10 до 20 років увʼязнення. Слідчий комітет РФ стверджує, що підлітки начебто вступили в змову щодо підтримки Збройних сил України на початку вересня 2022 року. Вони нібито «пошкодили залізничну колію, щоб не дозволити російським збройним силам отримати матеріальне забезпечення».

Правозахисники припускають, що найближчим часом дітям загрожує арешт і показове судилище, яке планує влаштувати відряджена до Бердянська російська влада. В МІПЛ зазначили, що з вересня 2022 року Оганнісяна та Ханганова переслідували представники російських правоохоронних органів. Потім Тиграна викрали з дому, де він живе з бабусею. Про місце перебування підлітка не було відомо пʼять днів. «Тиграна жорстоко допитували слідчі органи із застосуванням побоїв та тортур електричним струмом. Вони вимагали від хлопця зізнатися у підготовці диверсії на «Мелітопольській залізниці», – написали у МІПЛ. Після розголосу у медіа Тиграна відпустили.

Хлопців зобовʼязали щодня приходити до російських слідчих і брати участь у так званих слідчих діях ­– так званих допитах, слідчих експериментах тощо. Правозахисники також стверджують, що підліткам призначили місцевих адвокатів, які не здійснюють захист через тиск та залякування на окупованих територіях України.

«Застосовували електрошок»

Адвокат, який надає правничу допомогу родині Тиграна Оганнісяна, експерт Медійної ініціативи за права людини Андрій Яковлєв розповів «Новинам Приазов’я», що підлітки зараз перебувають у режимі, близькому до домашнього арешту.

Для обмеження свободи їм достатньо рішення слідчого

«Їм просто сказали, що вони не мають права виходити з дому, крім як до слідчого, і там відмічатися щоденно. Як воно оформлюється, ми не знаємо, тому що якихось документів, наскільки мені відомо, нікому не надають. Ну і взагалі, законодавство, яке там застосовується, воно не передбачає, що суд ухвалює рішення про обмеження свободи. Для обмеження свободи їм достатньо рішення слідчого», – каже Яковлєв.

Адвокат також розповів про тортури, яких зазнав Тигран Оганнісян, коли його викрали російські силовики. Зокрема, за його даними, батьки Тиграна звернулися до громадськості, до преси, і це вплинуло на долю хлопця – його відпустили.



«Він перебував в жорстких умовах, його били, навіть застосування було електрошоку. Проте, наскільки мені відомо, була імітація, ніби вивозили його для того, щоб страту зробити, імітація страти для того, щоб налякати», – повідомив захисник підлітка.

«Жителі в окупації беззахисні»

Зараз із хлопцями російські органи проводять слідчі дії, додав Яковлєв. За його даними, Микита зараз зі своїми батьками проживає на окупованій території, тому з батьками комунікація неможлива.

Психологічно точно тиснуть, тому що це діти й діти, відповідно, незахищені

«А батьки Тиграна не живуть на окупованій території, і тому я більшою мірою можу говорити про нього. Наскільки мені відомо, після того, як до справи хлопців була прикута увага, то з ними проводяться звичайні слідчі дії. Я не можу прокоментувати, чи застосовуються якісь заходи впливу. Я думаю, що психологічно точно тиснуть, тому що це діти й діти, відповідно, незахищені. Тому на них можна впливати і, відповідно, отримувати ті свідчення, яких очікує слідчий», – зауважив адвокат.

Він наголошує, що жителі окупованих територій є повністю беззахисними перед так званою судовою системою, яку там запровадили російські окупаційні адміністрації.

«Суди фактично є продовженням виконавчої гілки влади, тобто фактично продовженням окупаційної адміністрації. Вони лише виконують функцію начебто суду, але не є ним по суті. Люди повністю незахищені, можуть, невідомо, скільки часу, і невідомо, від чого це залежить, перебувати в умовах СІЗО. Аж поки слідчий не вирішить, що справу потрібно передавати до суду. Там проконтролювати процес і вплинути так, як ми звикли, це неможливо», – зауважив адвокат.



Яковлєв додав, що підлітки не визнають себе винними. Зараз їхня справа перебуває у російських слідчих. І коли її передадуть до «суду», поки невідомо.

Можуть зробити й показовий суд, можуть нічого не зробити. Наше завдання – зробити так, щоб ця справа припинилася

«Окупаційні органи можуть зробити й показовий суд, можуть нічого не зробити. Наше завдання – зробити так, щоб ця справа припинилася. І ми для цього виходимо в публічний простір, хочемо її припинити таким чином», – зазначив адвокат.



З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Дітей перевіряють та промивають мізки»

Голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина розповіла «Новинам Приазовʼя», що інформацію про викрадення Тиграна Оганнісяна передали до Служби безпеки України.

Усі матеріали справи були зібрані та передані до СБ

«За даними Нацполіції, Тигран Оганнісян вважався безвісти зниклим, як викрадений РФ. Потім окупанти його повернули додому. Про це казала його бабуся. Повністю усі матеріали справи були зібрані та передані до СБУ. Його начебто тримали у 77-й колонії у Бердянську. Щодо другого хлопця, то навіть ніякої заяви, чи чогось такого від рідних ніхто не отримував», – каже Галіцина

Посадовиця зазначила, що у Бердянську російські силовики продовжують перевіряти й залякувати як дорослих, так і дітей – зупиняють на вулицях жителів міста, перевіряють їхні власні речі та особливу увагу приділяють вмісту телефону.

«Перевіряють щодо підписок на українські телеграм-канали. Деяких людей змушують видалити ці месенджери, деяким погрожують підвалом, якщо ще раз таке трапиться. Тобто все це є, у дітей це трапляється навіть у шкільних закладах. Кожного дня перед початком уроку проводиться так звана промивка мізків, що «Росія тут назавжди» тощо», – розповіла Галіцина.

«Камери переповнені»

Кореспондент Центру журналістських розслідувань Сергій Старушко зазначив, що у Бердянську це не перший випадок, коли російські окупанти затримують підлітків.

«Був випадок, коли діти зірвали російський прапор біля будівлі пожежної частини, виклали це в «ТікТок», їх дуже швидко знайшли російські сили там, здається, четверо чи п’ятеро, протримали кілька днів, а потім показово зняли на камеру, як вони показово вішають цей прапор на місце», – розповів Старушко.

Він каже, що про фізичне насилля батьки не згадували.

Камера на 4-х, а там по 8, 10, 15 людей утримують в жахливих умовах

«Психологічно тиснуть, самі розумієте, озброєні дядьки й дитина сидить. Утримують (затриманих підлітків – ред.), як я розумію, також разом з іншими ув’язненими, бо наразі камери всі переповнені за час окупації. Скільки людей виходили та казали, що камера на 4-х, а там по 8, 10, 15 людей утримують в жахливих умовах. Я не думаю, що там умови утримання підлітків чимось відрізняються», – зазначив журналіст.

«Тиск на школярів та вчителів»

Російські силовики продовжують чинити тиск на дітей, батьків і вчителів, каже Старушко. Зокрема, журналісту відомі випадки рейдів окупантів по вчителях і дітях через те, що діти не відвідують російські школи: «Могли серед вулиці зупинити та спитати, чому не в школі, забрати до відділу поліції та викликати батьків на «розмову».

У випадку затримання когось із родичів, звертатися до окупаційних органів, як правило, немає сенсу, каже він.

Основна відповідь, яку там надають: «Чекайте, відпустимо». За словами журналіста, як показує практика, якщо людину затримують і через три дні не відпускають, то треба чекати два тижні.

«Якщо протягом і цього часу не відпускають, то це буде щонайменше два місяці. От якщо вже через 2 місяці не відпускають, то людина вже або в Крим поїхала, або її тримають в Бердянську у захопленій виправній колонії», – зазначив Старушко.

Крим: штрафи та арешти

Голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв розповів, що у Криму російські окупаційні сили також переслідують підлітків. Наразі, каже, відомо про 26 таких випадків. За словами Барієва, до підлітків застосовують адмінпокарання – штрафують батьків або надають декілька діб арешту.

«Що стосується статті про «диверсію», то нам відомий такий випадок, коли 9 листопада 2021 року один окружний військовий суд в Ростові-на-Дону ухвалив вирок двом підліткам, підозрюваним у підготовці «терористичного акту» в Криму. Вони засуджені до 7 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виховній колонії та до 4 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії загального режиму відповідно», – розповів він.



Правозахисник зазначив, що кількість затриманих окупантами дітей може бути більшою. Так само, як і досі невідомо про точну кількість дорослих, які перебувають у російському полоні.

Він вказує на те, що «цивільні люди не є військовополоненими й щодо них не проводяться ні суди, ні слідства».

Створені такі підвали, наприклад, в училищі №17 у Генічеську або училищі №14 у Новій Каховці. Там вони створюють такі підвали й тримають там людей

«Тобто, де вони перебувають, скільки їх, ми намагаємося збирати цю інформацію. Ми знаємо, що створені такі підвали, наприклад, в училищі №17 у Генічеську або училищі №14 у Новій Каховці. Там вони (окупаційні сили – ред.) створюють такі підвали й тримають там людей. Скільки таких людей, скільки серед них неповнолітніх, це дуже важко порахувати. Таких людей вони почали утримувати й на території Криму, коли вони почали розширяти СІЗО. Наші адвокати йдуть в ті СІЗО, щоб отримати інформацію. Їм не надають цю інформацію, тому що, за офіційним переліком людей, їх там не існує», – додав Барієв.