«Учителів звільняють, батьків залякують, дітей забирають на підвал»: перший навчальний рік в окупації на півдні

Як минає перший навчальний рік у школах на окупованих після 24 лютого 2022 року територіях? Що там розповідають учням про Україну та Росію? Як пропаганда РФ впливає на психологічний стан дітей та чи можна їй протидіяти, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Президент Росії Володимир Путін 17 лютого підписав закон про «інтеграцію» освітніх закладів на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей до російської системи освіти. Згідно з документом, в Росії будуть визнані отримані раніше у цих регіонах освітньо-класифікаційні рівні, наукові ступені та звання, а також посади науково-педагогічних працівників. Крім того, у законі сказано, що російські окупаційні сили планують привести роботу освітніх та наукових організацій на окупованих територіях України у відповідність до російського законодавства.

17 лютого підписав на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей до російської системи освіти. Згідно з документом, в Росії будуть визнані отримані раніше у цих регіонах освітньо-класифікаційні рівні, наукові ступені та звання, а також посади науково-педагогічних працівників. Крім того, у законі сказано, що російські окупаційні сили планують привести роботу освітніх та наукових організацій на окупованих територіях України у відповідність до російського законодавства. У школах на окупованих територіях до уроків історії включили розділ про так звану «спеціальну військову операцію» (так у Росії називають війну проти України – ред.), повідомили 19 квітня у Центрі національного спротиву. Там зазначили, що раніше українським учням російські окупаційні сили нав’язували свою пропаганду щодо вторгнення в Україну в межах так званих «розмов про важливе» – спеціального уроку, який проводиться раз на тиждень і є обов’язковим для відвідування.

Також на окупованих територіях з наступного року планують ввести обов’язкову військову підготовку для учнів старших класів, аби готувати їх до призову до російської армії. Водночас продовжують створюватися осередки мілітаристичних угруповань «Юнармії», які діють при школах, повідомили у Центрі національного спротиву.

для учнів старших класів, аби готувати їх до призову до російської армії. Водночас продовжують створюватися осередки мілітаристичних угруповань «Юнармії», які діють при школах, повідомили у Центрі національного спротиву. Міський голова Мелітополя Іван Федоров 20 квітня в ефірі телемарафону розповів, що російські окупаційні сили чинять найбільший тиск саме на дітей та підлітків. За його словами, під виглядом канікул школярів вивозять до Криму або Краснодарського краю Росії та розповідають про так званий «один народ» і «велич Росії».

20 квітня в ефірі телемарафону розповів, що російські окупаційні сили чинять найбільший тиск саме на дітей та підлітків. За його словами, під виглядом канікул до Криму або Краснодарського краю Росії та розповідають про так званий «один народ» і «велич Росії». Станом на 2023 рік такі «дитячі дозвільні центри» були відкриті у 12 населених пунктах окупованих територій півдня та сходу України, зокрема 25 березня – у Мелітополі. Ці організації використовують для ідеологічної роботи з дітьми та молоддю, зазначили у Центрі національного спротиву. Ключовими наративами, які там поширюють, є тези, що мають сформувати викривлене трактування війни в Україні, також діти змушені вчити російський гімн та історію Росії.

«Освіта – інструмент пропаганди»

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський вважає, що навчальний процес, який відбувається у школах на окупованих територіях, не має нічого спільного з освітою.

Завезли туди свої посібники, багато пропагандистської літератури, в тому числі дитячої.

«В першу чергу це інструмент пропаганди та інтеграції тимчасово окупованих територій в систему так званого «русского мира». Вони завезли туди свої посібники, багато пропагандистської літератури, в тому числі дитячої. Навіть херсонську «абетку», де кожна літера аналогія чому «Херсонщина – це історична Росія», – повідомив посадовець.



Він переконаний, що більшість батьків, які погоджуються віддавати дітей до російських шкіл, роблять це примусово. Навіть українське навчання в форматі онлайн зараз є небезпечним для тих, хто перебуває в окупації, зауважив Соболевський.



«Час від часу вони (російські окупаційні сили – ред.) робили рейди, шукали родини, де діти навчалися онлайн за українською освітньою програмою. Якщо вони не виявляли такої родини, там дуже шалений на них тиск, погрози до позбавлення батьківських прав. Погрожують, що дітей вивезуть за територію Херсонщини, що вони будуть десь в інтернаті на території Російської Федерації. Дуже багато випадків погроз таких», – розповів депутат.

На його думку, те, наскільки дитина сприймає російські наративи у школі, суттєво залежить від поглядів у родині.



«Діти під психологічним тиском, під пропагандою більш сприймають цю інформацію. Потрібно буде працювати, і нашим педагогам, і нашим дитячим психологам, щоб виправити цю ситуацію», – вважає Соболевський.



З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Дітей забирають на підвал»

Виконувачка обов'язків начальника управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області Галина Шиліна розповіла «Новинам Приазов’я», що у школах на окупованих територіях продовжують залякувати дітей, щоб вони не навчалися за українською програмою.

«Діти кажуть, що забирають їх на підвал. Відбувається перевірка телефонів у дітей як на вулицях, так і у власних будинках. Окупанти також шукають освітні канали та будь-яку інформацію, яка знаходиться в телефоні. Тому на сьогодні взагалі небезпечно знаходитись на тимчасово окупованій території та здобувати освіту за українськими програмами», – повідомила освітянка.



Вона розповіла, що на випускників 9-11 класів тиснуть, щоб вони брали російські паспорти. Дітей змушують «любити Росію», зазначила Шиліна. За її даними, зараз в школах на окупованій території проходять іспити, діти складають російську мову та математику.

Дуже багато російської символіки: російські прапори, гімн грає постійно

«В усіх закладах освіти дуже багато російської символіки: російські прапори, гімн грає постійно. Батьки учнів дуже хвилюються за те, що діти в школі слухають пропаганду пів дня і домашні завдання вони виконують вдома з дітьми, бо в школі як такого освітнього процесу немає», – стверджує очільниця управління освіти.

«Звільняють вчителів»

Шиліна розповідає, що у школах Мелітополя проходять звільнення вчителів. Це стосується, як тих, що погодилися на співпрацю й викладати за російською програмою, так і тих, кого завезли в місто з Росії.



«Дехто навіть руку підіймає на дітей, звільняють за непрофесіоналізм. Є інформація, що з міністерства так званого російського, яке зараз перебуває в Мелітополі, також йде звільнення та приймання нових працівників. Наших колег змушували відмовлятися від українського громадянства, деякі не погодилися й звільнилися», – каже Шиліна.



У закладах освіти на окупованих територіях продовжують поширювати антиукраїнські наративи. Зокрема, перед 9-м травня учнів змусили писати «диктант победы» (рос.).

«У тексті вони використовують все для того, щоб змінити акценти – що України взагалі не було. Дуже велику активність мають телеграм-канали, які залучили наших дітей до такої виховної акції. Вони створили «Юг молодой» (рос.), «Молоду гвардію». Це так звані активісти молодіжного руху», – повідомила освітянка.

«Можуть визнати дитину безнадзорною»

Аналітикиня Центру громадянської просвіти «Альменда» Анастасія Воробйова розповіла «Новинам Приазов'я», що Росія намагалася впровадити свою систему навчання на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей ще від початку їх окупації. З часом ситуація лише погіршилася.

«Саме через школу, через освіту Росія намагається нав’язати свою громадянську ідентичність. Батьки, які захочуть, щоб дитина навчалася вдома за українською програмою, можуть зіштовхнутися з проблемами з боку окупаційної адміністрації: погрозами, залякуваннями щодо позбавлення батьківських прав, вилучення дитини», – повідомила дослідниця.



Воробйова зауважила, що за російським законодавством, зокрема сімейним кодексом, позбавлення батьківських прав за невідвідування дитиною школи можливе. Втім «це досить складна процедура».



Тиснути на батьків можуть, зокрема, через невідвідування дитиною спецуроків «Розмови про важливе». Заняття під такою назвою запроваджуються на ТОТ ще з минулого року, зазначила аналітикиня.



«Дітям розповідають про «велику» Росію, про російські державні символи, російські традиційні цінності, демонструють відео з патріархом Кирилом, який розповідає про російську духовність», – розповіла Воробйова.

Дитину можуть помістити до тимчасового центру тримання

Вона зазначила, що ці уроки є позакласними, а не обов’язковими. Втім батьків, діти яких не відвідують їх, можуть викликати на розмову до ФСБ, зауважила аналітикиня.



«Російський альянс вчителів розповідав, що таких дітей погрожують визнати «безнадзорними». Школа може повідомити в органи опіки, які складають акт про безнадзорність дитини за систематичне невиконання батьками своїх обов’язків. За рішенням комісії дитину можуть помістити до тимчасового центру тримання», – пояснила дослідниця.

«Ідеологічна зброя»

Вся освітня система Росії побудована на вихованні російської громадянської ідентичності. Щоб дитина вже змалечку асоціювала себе з Росією й психологічно була готова до служби в армії РФ, розповіла Воробйова.

«Щоб виховувалася повага до воїнської слави РФ і до російських військовослужбовців. Ми бачимо це в нових програмах РФ з дошкільного виховання, в шкільних програмах, нових федеральних стандартах Росії. Ми вважаємо, що застосування цих програм на окупованих українських територіях є грубим порушенням як міжнародного гуманітарного права, так і міжнародного права з прав людини», – наголосила аналітикиня.



У школах на окупованих територіях суттєво зменшують кількість годин вивчення української мови та літератури, а також нав'язують російську версію історії України, зазначила Воробйова. Вона підкреслила, що освіта використовується окупаційними силами, як «ідеологічна зброя».

Батьків змушують відмовлятися від вивчення української мови та віддати ці години на вивчення російської. Вивчається лише історія Росії

«Всі школи (на окупованих територіях – ред.) вже перейшли на російськомовне викладання, зараз планується зменшити обсяги навчання української мови до 3 годин на тиждень, це включаючи літературу. Повідомлялося, що батьків змушують відмовлятися від вивчення української мови та віддати ці години на вивчення російської. Вивчається лише історія Росії – це повністю викривлення України, представлення як «фашистської», «нацистської» держави, це тезис про не існування української мови й України в принципі в історії», – розповіла дослідниця.



Водночас вона зауважила, що російськими силами «освіта використовується як інструмент мілітаризації дітей». На окупованих територіях активно запроваджують військовий вишкіл в закладах освіти.

Без паспорта неможливо навіть отримати атестат, а російський паспорт означає службу в російській армії

«Росія роздає паспорти дітям на окупованих територіях у примусовому порядку, тобто без паспорта неможливо навіть отримати атестат, а російський паспорт означає службу в російській армії. В школах вводять цикл обов’язкової військової підготовки, де теж дітям розповідають про переваги служби в російській армії, що це обов’язок кожного громадянина РФ, що закріплено російською Конституцією», – розповіла Воробйова.



Аналітикиня додала, що Росія залучає своїх військовослужбовців до шкіл і дитячих садочків на окупованих територіях, аби сформувати позитивне сприйняття російської армії.

Психологічний вплив на дітей

Дитячий та сімейний психолог Катерина Гольцбергрозповіла «Новинам Приазовʼя», який вплив може чинити пропаганда на стан дітей. За її словами, для них це дуже складне випробування.

«Когнітивний дисонанс виникає в голові у дитини, яка весь час отримувала одну інформацію, а тепер іншу. Більше, ця інформація говорить про те, що у дитини всі її близькі, родичі й люди, значущі для неї, тепер начебто є нехорошими, ворогами з погляду саме російської пропаганди. Це дуже ускладнює психологічний стан дитини та не дає їй можливості усвідомлено ставитися до тих, кого вона любить. Якщо дитина маленька, то це впливає на її свідомість, моральний вибір», – пояснила психологиня.



Гольцберг запевнила, що протидіяти пропаганді можна. Важливо пояснювати дитині, що відбувається.

Якщо ми знаходимо час на розмови з дітьми, знаходимо правильні слова, форми переконання, діти дуже дослухаються

«З дітьми треба чесно говорити, розмовляти. Якщо ми знаходимо час на розмови з дітьми, знаходимо правильні слова, форми переконання, діти дуже дослухаються. Маленькі взагалі вважають батьків надлюдьми, вони надважливі, найбільш авторитетні люди для них. Тому, якщо батьки не будуть складати руки, говорити про власні переконання, діти зможуть вийти на таку пряму власних вже переконань», – пояснила експертка.



Психологиня зазначила, що самостійно дітям складно визначити де правда.



«У пошуках правди дитина може натрапити, і на правду, і, на жаль, на неправду. І ось тоді весь час буде такий постійний сумнів, чи не брешуть мені? Це може бути наслідками, і замкненості дитини, і небажання жити, навіть небажання взагалі у щось вірити, відсутність майбутнього», – розповіла Гольцберг.

Вона додала, що для інтеграції дітей, які перебували в окупації тривалий час, потрібно вже зараз створювати відповідні програми.



«Ми не маємо знецінювати їх досвід, тому що він є і він теж надскладний. Ми маємо запропонувати дітям поставити нам правильні питання. Добре створювати підтримувальне коло, щоб діти могли звернутися до того, кому довіряють і отримати потрібну інформацію», – підкреслила психологиня.