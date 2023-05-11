Окупанти у Скадовську «дуже пригнічені» і збираються їхати з міста – речник Херсонської ОВА

Російські військові на лівому березі Херсонщини, який є окупованим, постійно ходять в бронежилетах і зі зброєю, а їхній настрій – «дуже пригнічений», заявив в ефірі Радіо Свобода речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков із посиланням на інформацію, яка надходить від джерел з окупованої території.

Це, за словами Толоконнікова, може свідчити про те, що російські військові бояться українського контрнаступу і збираються їхати з міста.

«На лівому березі, наші люди, які там перебувають, кажуть, що не бачили до того такого пригніченого настрою окупантів. В тому ж Скадовську вони зараз постійно в бронежилетах, в касках, постійно зі зброєю. Пригнічений настрій. Це, мабуть, така найгарніша новина. І це демонструє, що вони активно вже, можливо, і не хотіли б, але збираються їхати», – сказав речник ОВА в ефірі програми «Свобода.Ранок».

З огляду на бойові дії редакція не може незалежно перевірити ці дані.

Також Толоконніков зауважив, що російські війська посилили обстріли Херсонщини. Лише за вчорашню добу було 90 таких обстрілів. Російські сили випустили по регіону майже 500 снарядів з різного виду озброєння.

Напередодні внаслідок обстрілу російськими військами села Веселе Каховського району загинула жінка.

Вчора президент Володимир Зеленський створив у Херсонській області дві нові військові адміністрації: міську військову адміністрацію у Скадовську та сільську – у селі Виноградове.