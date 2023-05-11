Одна людина загинула, одна – поранена на Херсонщині за добу через обстріли РФ – Прокудін

Російські військові за добу здійснили 90 обстрілів Херсонської області, внаслідок чого одна цивільна людина загинула, ще одна – була поранена, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив – 90 обстрілів, випустивши 461 снаряд з важкої артилерії, «Градів», танків, БПЛА й авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 10 разів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводу в Херсоні», – написав Прокудін у телеграмі.

Після деокупації восени 2022 року Херсон і звільнена частина області практично щоденно зазнають російських обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.