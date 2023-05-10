Через російський обстріл Херсонщини загинула жінка – прокуратура

Російські війська обстріляли з міномета село в Херсонській області надвечір 10 травня, повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, 10 травня близько 17:00 окупанти здійснили мінометний обстріляли одного з сіл у Каховському районі. Внаслідок обстрілу травми, несумісні із життям, отримала місцева мешканка», – йдеться в повідомленні.

Обстріл також пошкодив будинки та господарські споруди.

Правоохоронці відкрили провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з вбивством.

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За даними Офісу генерального прокурора, на 10 травня в Україні зареєстровано понад 83 тисячі злочинів за статтями про порушення законів і звичаїв війни.

Після деокупації восени 2022 року Херсон і звільнена частина області практично щоденно зазнають російських обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.