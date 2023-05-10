Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Через російський обстріл Херсонщини загинула жінка – прокуратура

За даними Офісу генерального прокурора, на 10 травня в Україні зареєстровано понад 83 тисячі злочинів за статтями про порушення законів і звичаїв війни

Російські війська обстріляли з міномета село в Херсонській області надвечір 10 травня, повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, 10 травня близько 17:00 окупанти здійснили мінометний обстріляли одного з сіл у Каховському районі. Внаслідок обстрілу травми, несумісні із життям, отримала місцева мешканка», – йдеться в повідомленні.

Обстріл також пошкодив будинки та господарські споруди.

Правоохоронці відкрили провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з вбивством.

Читайте також: Через обстріл військ РФ у центрі Херсона пошкоджено водогін – влада

За даними Офісу генерального прокурора, на 10 травня в Україні зареєстровано понад 83 тисячі злочинів за статтями про порушення законів і звичаїв війни.

Після деокупації восени 2022 року Херсон і звільнена частина області практично щоденно зазнають російських обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG