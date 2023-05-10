Злочини під час окупації Херсона – СБУ повідомила про 8 років за ґратами ексохоронцеві російської катівні

Служба безпеки повідомила, що один із колишніх охоронців російської катівні, яка діяла під час тимчасової окупації Херсона, отримав вирок.

«При звільненні міста зловмисник вирішив втекти до Одеси, де намагався «залягти на дно» і тим самим уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали. Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому 8 років увʼязнення з позбавленням права займати будь-які посади в правоохоронних органах строком на 10 років та конфіскацією майна», – йдеться в повідомленні СБУ.

За даними слідства, йдеться про колишнього посадовця держустанови «Північна виправна колонія (№90)» у Херсоні, який після захоплення міста пішов на співпрацю з окупантами.

«За це йому запропонували «посаду» у лавах створеної агресором «виправної установи». Зловмисник погодився на «пропозицію» і добровільно написав «заяву» на вступ до окупаційного органу. Там його призначили до складу підрозділу охорони російського режимного об’єкта, до якого рашисти незаконно звозили репресованих місцевих жителів. Більшість з потерпілих були учасниками руху опору. У застінках окупанти катували українських громадян і намагалися «вибити» з них згоду на співпрацю з ворогом. При цьому сам колаборант допомагав агресору охороняти «камери» та «периметр» російської катівні», – повідомили в СБУ.

Повідомляється, що чоловіка визнали винним за статтею про колабораційну діяльність.

На початку березня міжнародна група юристів Mobile Justice Team, яка допомагає українській владі розслідувати воєнні злочини РФ, заявила, що масові тортури в Херсонській області, фінансовані російською державою, «не випадкові, а є частиною ретельно продуманого плану з чіткою метою – знищити українську національну й культурну ідентичність».

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у катуваннях і вбивствах цивільних.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.