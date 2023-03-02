Міжнародна група юристів: камери для катувань у Херсоні були частиною «ретельно продуманого плану» влади РФ

Російська влада безпосередньо фінансувала тортури в Херсонській області, пише The Guardian з посиланням на висновки міжнародної групи юристів Mobile Justice Team, яка допомагає українській владі розслідувати воєнні злочини РФ.

«Масові тортури, фінансовані російською державою, не випадкові, а є частиною ретельно продуманого плану з чіткою метою – знищити українську національну та культурну ідентичність», – заявив керівник групи Вейн Джордаш.

Експерти посилаються на свідчення понад тисячі місцевих жителів та результати дослідження 20 камер для катувань у Херсоні. Цими камерами для катувань, як стверджується, керували співробітники ФСБ, ФСВП і місцеві жителі, які співпрацювали з російською владою.

У камерах ув’язнених били, використовували проти них електричний струм, опускали голову у воду, не даючи дихати, а також змушували вчити і декламувати проросійські гасла, вірші та пісні, розповів Джордаш також виданню «Важные истории».

За його словами, за час окупації в Херсоні зникли безвісти близько 400 людей, деякі з них загинули у в’язницях. «У нас є свідчення про те, що тіла людей виносили із в’язниць у чорних пакетах», – сказав він.

Українська влада неодноразово повідомляла про виявлені камери для катувань на звільнених від російської окупації територіях, в тому числі і в Херсонській області, а також знайдені тіла жертв катувань.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у катуваннях і вбивствах цивільних.