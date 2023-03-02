Правоохоронці ексгумували тіла двох чоловіків з ознаками катування на Херсонщині

У Херсонській обласній прокуратурі повідомили про ексгумацію тіл двох чоловіків з ознаками катування на Херсонщині.

«За даними слідства, загиблі – місцеві мешканці. Під час тимчасової окупації міста Херсона військовослужбовці РФ з різницею майже у місяць незаконно затримали чоловіків. Їх помістили до ізолятора тимчасового тримання, який окупанти облаштували для ув’язнення та катування громадян. У ході досудового розслідування правоохоронці встановили місце поховання закатованих чоловіків та провели ексгумацію їх тіл. При поверховому огляді виявлено ознаки численних ушкоджень, серед яких переламані ребра. Наразі тіла чоловіків направлено для проведення судово-медичної експертизи», – йдеться в повідомленні.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Раніше сьогодні повідомлялося, що на Київщині, в Бородянці, провели ексгумацію трьох тіл загиблих під час російської окупації. За даними поліції, йдеться про двох застрелених російськими солдатами людей та обгорілі рештки третьої людини.

Після відступу військових РФ у визволених містах і селах фіксують численні випадки убивств цивільних жителів.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.