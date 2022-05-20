Нові докази: видання The New York Times оприлюднило відео розстрілу в Бучі

Видання The New York Times опублікувало відео страти вісьмох чоловіків в Бучі на Київщині російськими військами та ідентифікували особи жертв.

Відео, зняті 4 березня камерою безпеки та свідком у сусідньому будинку та отримані The New York Times, є доказом того, що чоловіки перебували під вартою російських військ за кілька хвилин до страти.

«Російські солдати, які проводили обшуки, знайшли чоловіків і під дулом зброї змусили всіх дев'ятьох з них, включаючи власника будинку, вийти з дому, сказав пан Скиба. (Іван Скиба, якому вдалося вижити). Солдати шукали у чоловіків татуювання, які могли б свідчити про їхню приналежність до війська, і змусили деяких зняти зимові куртки та взуття. Потім їх повели до російської бази на Яблунській, 144», – йдеться у матеріалі видання.



Відео з дрона, зняте через день, 5 березня, також отримане The Times, є візуальним доказом, який підтвердив розповіді очевидців. На ньому було видно трупи, які лежали на землі біля офісної будівлі на вулиці Яблунській, 144, а біля них стояли двоє російських солдатів.

Раніше правозахисна організація Human Rights Watch повідомила про документування злочинів російських військових проти мирних жителів на півночі України. У 17 селах і невеликих містах Київської та Чернігівської областей правозахисники розслідувала, серед іншого, 22 явні страти без належного судового розгляду.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу, де загинули щонайменше 400 людей.

Україна і представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.