«Численні звірства є огидними та жорстокими»: HRW документує злочини військ РФ в Україні

Правозахисна організація Human Rights Watch задокументувала злочини російських військових проти мирних жителів на півночі України – з 10 квітня по 10 травня правозахисники опитали 65 людей.

Представники організації також вивчали речові докази у місцях ймовірних злочинів, а також фото та відео від потерпілих та свідків.

У 17 селах і невеликих містах Київської та Чернігівської областей, які відвідували правозахисники у квітні, Human Rights Watch розслідувала 22 явні страти без належного судового розгляду, 9 інших незаконних вбивств, 6 можливих насильницьких зникнень та 7 випадків катувань. Двадцять один мирний житель описав незаконне ув'язнення в нелюдських і принизливих умовах.



«Численні звірства російських військ, які окупували частини північно-східної України на початку війни, є огидними, незаконними та жорстокими, – сказав Георгій Гогія, заступник директора Human Rights Watch з Європи та Центральної Азії. – Ці зловживання є очевидними воєнними злочинами, які слід негайно та неупереджено розслідувати та належним чином переслідувати».

В організації зауважують, що українська влада повинна вжити заходів для збереження доказів, які можуть мати вирішальне значення для майбутнього судового розслідування воєнних злочинів, у тому числі шляхом огородження місць поховань до проведення професійних ексгумацій, фотографування тіл та прилеглої території, а також пошуку ідентифікаційного матеріалу, який, можливо, залишили російські війська.

«Стає очевиднішим, що українські мирні жителі в районах, окупованих російськими військами, зазнали жахливих випробувань, – зазначає Гогія. – Можливо, справедливість не прийде швидко, але потрібно зробити всі кроки для того, щоб постраждалі досить швидко побачили справедливість».

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів.

Україна і представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.