США оголосили про запуск програми документування воєнних злочинів в Україні

Державний департамент США оголосив про запуск нової програми зі збирання та аналізу доказів воєенних та інших злочинів, скоєних російськими військами в Україні.

Метою програми єдокументування, перевірка та поширення доказів із відкритих джерел, щоб забезпечити притягнення Росії до відповідальності за свої дії, йдеться у заяві Держдепартаменту США від 17 травня.

Програма під назвою Conflict Observatory розміщуватиме звіти та аналізи на своєму сайті.

«Conflict Observatory аналізуватиме та зберігатиме загальнодоступну та комерційно доступну інформацію, включаючи супутникові знімки та інформацію, що поширюється через соціальні мережі, відповідно до міжнародних правових стандартів, для використання у поточних та майбутніх механізмах підзвітності», – йдеться у заяві Держдепартаменту.

Онлайн-платформа допоможе спростувати зусилля Росії щодо дезінформації та пролити світло на злочини, йдеться у заяві.

Українська влада каже, що зафіксувала понад 10 тисяч ймовірних воєнних злочинів армії РФ. Росія заперечує напади на мирних жителів і стверджує, що докази звірств, надані Україною, інсценовані.

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила минулого тижня, що в Україні було багато прикладів можливих воєнних злочинів.

Міжнародний кримінальний суд також працює з українськими, литовськими та польськими прокурорами у розслідуванні звинувачень у воєнних злочинах проти російських військ.