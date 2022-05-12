CNN показав кадри вбивства цивільних жителів російськими військовими

Американський телеканал CNN показав кадри вбивства російськими військовими двох місцевих цивільних жителів на околицях Києва.

Відеозапис із камери спостереження датується 16 березня. На ньому група російських солдатів зупиняє й обшукує власника місцевої фірми з торгівлі автомобілями, імені якого не називають, і 68-річного охоронця фірми Леоніда Пляца.

«Відео верифіковане CNN. Воно зібране з кількох камер навколо будівлі, і, хоча не має звуку, зображення чіткі. Це було боягузливе, холоднокровне вбивство двох беззбройних людей. П’ятеро російських солдатів прибувають і намагаються проникнути в приміщення автосалону – стріляють по замках і розбивають скло. Коли власник наближається з піднятими руками, вони зупиняють його і обшукують. Потім приходить Пляц, і його теж обшукують», – йдеться в повідомленні.

Після обшуку російські солдати вбили власника й охоронця, вистріливши їм у спини. Леонід Пляц загинув не одразу: на кадрах видно, як він намагається піднятися і дійти до своєї охоронної будки й покликати допомогу. Стверджується, що він помер від втрати крові.

Відеозапис наразі долучено до матеріалів міжнародного розслідування воєнних злочинів російської армії в Україні.

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