Правозахисники закликали зупинити застосування касетних бомб в Україні

Правозахисна організація Human Rights Watch закликала зупинити використання касетних боєприпасів у повномасштабній війні Росії проти України.

Росія й Україна мають приєднатися до Міжнародного договору про заборону такого типу зброї, наголосили правозахисники у звіті, оприлюдненому 12 травня.

«Російські війська від початку масштабного вторгнення неодноразово використовували касетні боєприпаси під час нападів, у результаті яких загинули сотні мирних жителів і були пошкоджені будинки, лікарні та школи. Українські війська, ймовірно, принаймні один раз застосували касетні боєприпаси. Обидві країни повинні припинити використання цієї забороненої зброї та взяти на себе зобов’язання приєднатися до міжнародного договору про заборону касетних боєприпасів», – йдеться у звіті Human Rights Watch.

На 20 сторінках дослідження детально описано, як російські збройні сили використовували щонайменше шість видів касетних боєприпасів під час масштабного вторгнення в Україну.

«Неодноразове використання російськими військами касетних боєприпасів у населених районах України завдає негайної і довготривалої шкоди та страждань цивільному населенню, тому його потрібно припинити, – сказала Мері Ворхем, авторка звіту і представниця Human Rights Watch з питань озброєнь. – Україна також повинна припинити використання цієї жорстокої зброї, поки не постраждає більше мирного населення».

Human Rights Watch задокументувала кілька атак касетними боєприпасами з боку російських військ у містах Чернігів, Харків, Миколаїв та Вугледар. Точна кількість атак касетними боєприпасами під час масштабного вторгнення – невідома, але задокументовано і повідомлено про сотні таких випадків, наголошують правозахисники.

У Human Rights Watch вказують, що Росія не заперечує використання касетних боєприпасів, а українська сторона наголошувала, що «Збройні сили України суворо дотримуються норм міжнародного гуманітарного права».

Касетні боєприпаси – це контейнери, наповнені десятками бомб, призначених для розкидання на великій території та для вибуху при влучанні, вони можуть бути випущені з землі артилерійськими системами або скинуті з літаків. Багато з них не вибухають при первинному ударі і можуть залишатися на землі роками, становлячи небезпеку для людей.

Понад 100 країн підписали договір про заборону їх використання. Ні Україна, ні Росія договір не підписали.

Human Rights Watch є співзасновником й очолює Коаліцію з касетних боєприпасів, глобальну коаліцію неурядових організацій, що займаються забороною такого типу зброї. Human Rights Watch представить свою доповідь країнам, які візьмуть участь у міжсесійних засіданнях конвенції в ООН у Женеві 16 і 17 травня.

В ООН повідомляли, що станом на 30 березня розслідувачі вивчають 24 випадки застосування Росією касетних боєприпасів в Україні.