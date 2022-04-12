Смертоносні «відходи» війни в Україні: як їх утилізують (фотогалерея)

4 Снаряди біля захопленого російського танка на околиці Києва 5 квітня 2022 року.



Українська влада закликала мирних жителів не розводити вогонь і застерігати дітей, щоб не наближалися, не брали в руки і в жодному разі не розбирали незнайомі їм предмети або ж ті, які схожі на снаряди та міни