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Фотогалереї
Смертоносні «відходи» війни в Україні: як їх утилізують (фотогалерея)
1 години тому
Українські військові (і один собака), ризикуючи життям, прибирають із поля бою залишені там вибухові предмети. Тим часом російське вторгнення в Україну вступає в нову фазу.
1
Українські сапери несуть нерозірваний снаряд від знищеного танка біля села Мотижин на захід від Києва, 10 квітня 2022 року
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Сапер обережно дістає бомбу з касетного боєприпасу в Мотижині, 10 квітня 2022 року.
Касетні бомби — це контейнери, наповнені десятками таких бомб, призначених для розкидання на великій території та для вибуху при попаданні. Понад 100 країн підписали договір про заборону їхнього використання. Ні Україна, ні Росія договір не підписали
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Сапер несе один із кількох нерозірваних снарядів, виявлених поблизу Мотижина 10 квітня 2022 року.
Державне агенство з надзвичайних ситуацій України попередило мирних жителів про «багато» потенційно смертельних вибухових речовин, які залишаються в районах, нещодавно звільнених від російської окупації
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Снаряди біля захопленого російського танка на околиці Києва 5 квітня 2022 року.
Українська влада закликала мирних жителів не розводити вогонь і застерігати дітей, щоб не наближалися, не брали в руки і в жодному разі не розбирали незнайомі їм предмети або ж ті, які схожі на снаряди та міни
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Сапери у Харкові піднімають бомбу FAB-500, яка не розірвалась
6
Некерована бомба, сплющена від удару, в квартирі у Чернігові. Українські фахівці з утилізації бомб, обливають водою ніс таких бомб, а потім обережно відкручують детонаційний запал і виносять його.
7
Український військовослужбовець несе гранатомет, який залишився після бою в Києві, 26 лютого 2022 року
8
Член української команди з утилізації вибухонебезпечних предметів несе собаку на ім’я Патрон. Цей джек-рассел-тер’єр навчений знаходити вибухівку. Біля Чернігова, 6 квітня 2022 року.
9
Вибухотехнік дістає шматок ракети, що застрягла біля дороги на півночі Харкова, 24 березня 2022 року
10
Сапери працюють із залишками російського танка під Мотижином, 10 квітня 2022 року
11
Ракета «Точка У», яка не розірвалася, впавши на землю під Краматорськом 9 березня 2022 року.
Такі ракети здатні нести боєголовку фугасної речовини вагою майже півтонни
12
Зібрані і посортовані нерозірвані боєприпаси, включаючи 120-міліметрові мінометні снаряди та каркас касетної бомби (праворуч). Чернігів, 6 квітня 2022 року
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Жінка іде повз місце, де застрягла хвостова частина ракети «Смерч» у Харківській області, 7 квітня 2022 року.
Деякі ракети, які використовує російська армія, під час польоту розпадаються на дві частини, і «носій» (показано тут) вдаряє окремо від боєголовки. Але хоча більшість подібних хвостових частин є в основному нешкідливими, неможливо дізнатися, чи боєголовка все ще прикріплена, і багато експертів із знешкодження бомб розглядають усі такі хвостові частини як боєприпаси, що не розірвалися
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Фотограф знімає момент, коли український сапер підриває нерозірвані боєприпаси, зібрані в Мотижині та його околицях. 10 квітня 2022 року
Смертоносні «відходи» війни в Україні: як їх утилізують (фотогалерея)
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