У Печерському районі Києва виявили розтяжку – поліція

У Печерському районі Києва, на вулиці Госпітальній, перехожий виявив розтяжку зі схожим на гранату предметом, повідомила 19 квітня патрульна поліція.

«Днями на лінію 102 надійшло повідомлення про виявлення небезпечного предмета. Чоловік розповів, що під час прогулянки на вулиці Госпітальній, помітив розтяжку поміж складеного сухого гілля та предмет схожий на гранату. Патрульні негайно вирушили за вказаною адресою, забезпечили охорону місця події і викликали саперів», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що рятувальники щодня працюють над тим, щоб знешкодити боєприпаси, якими російські військові «всіяли» місто.

«Ось чому ми вкотре просимо вас бути уважними та обережними та не чіпати невідомих речей і предметів. У разі виявлення підозрілих предметів просимо зберігати спокій і негайно повідомити про знахідку за телефонами 101 або 102», – наголосили в поліції.

15 квітня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд розпочав роботу над створенням в Україні Міжнародного центру розмінування.

«Російська армія залишила по собі тисячі мін, снарядів та бомб. Наші герої-піротехніки знешкодили з них уже понад 80 тисяч. Щодня по 4-5 тисяч небезпечних предметів нейтралізуються. Але, на жаль, ще місяцями, роками будемо знаходити та знешкоджувати на нашій землі такі залишки «руського міру», – сказав Шмигаль.

За його словами, створення центру розмінування останніми днями обговорювали з партнерами на Заході.