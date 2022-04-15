Уряд заявив про намір створити в Україні Міжнародний центр розмінування

Уряд розпочав роботу над створенням в Україні Міжнародного центру розмінування, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Російська армія залишила по собі тисячі мін, снарядів та бомб. Наші герої-піротехніки знешкодили з них уже понад 80 тисяч. Щодня по 4-5 тисяч небезпечних предметів нейтралізуються. Але, на жаль, ще місяцями, роками будемо знаходити та знешкоджувати на нашій землі такі залишки «руського міру», – сказав Шмигаль.

За його словами, створення центру розмінування останніми днями обговорювалося із партнерами на Заході.

Наразі Міністерству внутрішніх справ доручено збільшити чисельність саперів та рятувальників, аби пришвидшити роботу з розмінування. Але перевірити, за його словами, доведеться тисячі квадратних кілометрів території.

15 квітня уряд затвердив першочергові заходи щодо протимінної діяльності.

Днями на сайті ДСНС запрацювала інтерактивна мапа з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів. Динаміку робіт з розмінування (кількість виїздів, площа розмінованих територій та кількість розмінованих вибухонебезпечних предметів) в розрізі регіонів можна за посиланням.

За даними ДСНС, тільки минулої доби на Київщині обстежили понад 191 га території, а саме 26 населених пунктів Бучанського, Броварського та Вишгородського районів, де виявлено та знешкоджено 465 одиниць вибухонебезпечних предметів.