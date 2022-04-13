На сайті ДСНС запустили інтерактивну мапу з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів

На офіційному сайті ДСНС запрацювала інтерактивна мапа з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів та небезпечних ділянок, повідомляє пресслужба МВС в телеграмі.

На мапі можна відстежувати динаміку робіт з розмінування, зокрема щодо площі розмінованих територій. Щоправда в розрізі регіони наразі доступна лише Київська область.

Крім того, через сторінку з мапою можна подати заявку про знахідку вибухонебезпечних предметів та відстежувати статус її виконання.

За повідомленнями влади, станом на 12 квітня в Україні вже розміновано 168 з 1500 населених пунктів, що перебували під російською окупацією.

Голова обласної військової адміністрації Олександр Павлюк 12 квітня заявив, що жителям деокупованих міст Київської області повертатися додому поки що не рекомендують – насамперед через мінну небезпеку.

На деокупованих територіях рятувальники виявляють вибухонебезпечні предмети – це нерозірвані снаряди, залишки вибухівки та міни-розтяжки. Зокрема, фіксують міни-розтяжки, які є в будинках.