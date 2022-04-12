Голова ОВА припустив, що жителі Київщини зможуть повертатися додому наприкінці травня

Наразі обласна влада не рекомендує жителям деокупованих міст Київської області повертатися додому, сказав голова обласної військової адміністрації Олександр Павлюк. Про це він заявив у ефірі національного телемарафону 12 квітня.

«Ми не рекомендуємо наразі повертатися людям в деокуповані райони. В першу чергу це мінна небезпека, небезпека, залишена окупантами, боєприпаси, які не розірвалися, мінні пастки», – сказав він.

За його словами, в розмінуванні допомагають інші області, на Київщині працюють 19 розрахунків саперів.

Водночас Павлюк припустив, що електропостачання області вдасться відновити до 31 травня. Водночас газопостачання відсутнє наразі у 85 населених пунктах.

Читайте також: Ґвалтують усіх: літніх жінок, дітей і чоловіків. Світ дізнається про сексуальні злочини російських військових

«Всього 14 мостів знищено по області за період окупації. Поки ми робимо тимчасові мости, ставимо понтони, на кінець тижня плануємо запустити основну артерію, це Київ-Чоп. Там також буде встановлено тимчасовий міст, працюють військові. На жаль, такої ж спроможності ми не зможемо добитися, але паралельно йде відновлення основного моста», – розповів голова ОВА.

Він припустив, що на відновлення моста знадобиться загалом чотири місяці. Водночас Павлюк повторив, що пропускна можливість тимчасових споруд обмежена, і ще раз закликав місцевих жителів почекати з поверненням.

На питання, чи відомо, коли таке повернення стане можливим, голова області вказав на те, що наразі планується дві черги робіт. Основні роботи триватимуть до кінця поточного місяця.

Читайте також: В Ірпені запроваджують комендантську годину на три доби – голова ОВА

«Основна черга – кінець квітня. Тоді ми біль-менш плануємо забезпечити населені пункти можливістю проживання та руху людей. І друга дата – це кінець травня. От на ці дві дати орієнтуватися можна. Я думаю, в кінці квітня, можливо, навіть перед Пасхою, ми зорієнтуємо на можливість повернення в ті чи інші пункти. Але кінець травня – це більш-менш реальна дата, коли люди можуть безпечно повертатися в райони», – сказав він.

Павлюк додав, що райони, які залишатимуться замінованими, будуть очеплені та помарковані. Найбільш замінованими наразі лишаються, за його даними, Ірпінь, Буча, Гостомель, Бородянка, Бучанський район та південний захід Іванківського району.

Минулого тижня Держслужба з надзвичайних ситуацій оголосила пошук добровольців із цивільного захисту, щоб «розбирати завали, рятувати людей, надавати допомогу потерпілим, розвантажувати гуманітарні вантажі» на звільненій від російських загарбників території. Для охочих долучитися підготували анкету за посиланням.