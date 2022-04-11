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В Ірпені запроваджують комендантську годину на три доби – голова ОВА

Президент Володимир Зеленський під час відвідин Ірпеня, який був звільнений від російських військових 28 березня. Ірпінь, Київська область, 4 квітня 2022 року

В Ірпені на Київщині запроваджують посилену комендантську годину: з 6:00 12 квітня до 9:00 15 квітня, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

«У місті Ірпінь посилено комендантську годину. Тимчасові обмеження діятимуть в адміністративних межах міста з 6:00 12 квітня до 9:00 15 квітня. Нагадуємо, у цей час забороняється перебувати на вулицях, відвідувати громадські місця, перетинати місто транспортом або пішки. Виняток – за наявності спеціальної перепустки і посвідчення особи», – написав він у телеграмі.

Раніше в Ірпені діяла комендантська година з 21:00 7 квітня до 9:00 11 квітня.

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