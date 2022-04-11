ЗСУ за добу знищили сім повітряних цілей військ РФ – командування

Українські військові за добу знищили сім повітряних цілей російських військ: літак, два вертольоти і чотири безпілотники, повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України.

«Винищувачі Повітряних сил Збройних сил України продовжують повітряне протистояння із переважаючими силами противника – патрулюють повітряний простір, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 і бомбардувальників Су-24м, які на різних напрямках завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях російських окупаційних військ», – йдеться в повідомленні.

Вранці 11 квітня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що в ході бойових дій в Україні російська армія втратила близько 19 500 своїх військових, а також, зокрема, 55 засобів протиповітряної оборони, 154 літаки, 137 гелікоптерів.

25 березня Генеральний штаб збройних сил РФ лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні. «Це величезна трагедія для нас», – сказав Пєсков, не уточнивши точну кількість загиблих і поранених у війні проти України громадян РФ.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.