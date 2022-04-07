Речник Путіна визнав «значні втрати» російських військ в Україні

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні. «Це величезна трагедія для нас», – сказав Пєсков, не уточнивши точну кількість загиблих і поранених у війні проти України громадян РФ.

Відповідаючи на запитання журналіста Sky News Марка Остіна про те, чи стала війна в Україні розгромом для Росії з огляду на втрати, прес-секретар президента РФ заявив, що «це неправильне розуміння того, що відбувається».

Пєсков далі повторив російську офіційну версію, нібито Київську та Чернігівську область російські військові залишили не через втрати, а щоб знизити напруженість і створити комфортні умови для продовження переговорів з Україною.

Російська влада після вторгнення в Україну 24 лютого лише двічі називала дані про втрати, остання наразі інформація від міністерства оборони РФ надходила 25 березня. Тоді було оголошено, що за місяць війни загинув 1351 російський військовослужбовець та 3825 зазнали поранень.

Українська сторона називає російські втрати щодня і вважає, що російські загарбники станом на 7 квітня втратили майже 19 тисяч осіб.

За оцінками НАТО, під час бойових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.