Майже 19 тисяч вояків втратила армія РФ у війні проти України – ЗСУ

Росія втратила у війні проти України близько 18,9 тисячі своїх військових, повідомив 7 квітня Генштаб Збройних сил України.

Крім того, серед втрат РФ:

698 танків

18491 бойова броньована машина

332 артилерійські системи

108 РСЗВ

55 засобів ППО

150 літаків

135 гелікоптерів

1358 одиниць автомобільної техніки

7 кораблів /катерів

76 цистерн із ПММ

111 БПЛА оперативно-тактичного рівня

25 одиниці спеціальної техніки

4 пускові установки ОТРК/ТРК.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – йдеться в повідомленні.

Росія називає значно менші цифри щодо своїх загиблих і поранених військових, при цьому про втрати військової техніки не повідомляє.

25 березня Генеральний штаб збройних сил РФ лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.